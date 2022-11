Sie sei deshalb nicht in der Lage, am Training oder an Wettkämpfen teilzunehmen.

Genauere Details, auch zum Zeitpunkt einer möglichen Rückkehr, wurden nicht bekannt.

Eckhoff hat in ihrer Karriere insgesamt acht Olympische Medaillen geholt, darunter zwei goldene in der Mixed-Staffel 2014 und 2022.

Zudem gewann sie drei Einzel-Weltmeistertitel sowie den Gesamtweltcup 2020/21.

(SID)

