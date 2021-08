Der zweimalige BMX-Zeitfahr-Weltmeister, der bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 bereits im BMX-Race Gold gewonnen hatte und als Favorit nach Japan gereist war, stürzte in Tokio in der dritten Runde des Halbfinallaufes . Dabei prallte er mit dem Kopf auf.

Zunächst wurde Fields auf der Intensivstation des Universitätsklinikums St. Luke's International Hospital in Tokio behandelt, ehe er wenige Tage nach dem Sturz die Heimreise antreten konnte.

Seither befindet sich der 28-Jährige in Salt Lake City. Dort verlaufe die Reha "sehr gut", berichtete Fields bei Instagram.

"Ich könnte nicht dankbarer sein für all die Leute um mich herum sowie die Unterstützung meiner Familie und Freunde. Ich hatte ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Gehirnblutung, eine gebrochene Rippe und kollabierte Lunge. Zudem wurde ich intubiert", erklärte der BMX-Fahrer.

Fields geht es täglich besser

Doch mittlerweile gehe es ihm "jeden Tag besser. Um mehr kann ich nicht bitten."

An der in dieser Woche in den Niederlanden beginnenden Weltmeisterschaft kann Fields allerdings noch nicht teilnehmen.

"Aus offensichtlichen Gründen", wie der US-Amerikaner im Scherz meinte. "Aber ich freue mich darauf, die Rennen anschauen zu können und bin dankbar für die unendliche Unterstützung meines Teams", erklärte Fields abschließend.

