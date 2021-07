BMX

Olympia 2021: Sturz in letzter Kurve - Drama im BMX-Finale der Männer in Tokio

Drama im Olympiafinale beim BMX-Rennen der Männer: In der letzten Kurve kommt es zu einem Sturz, einer von vielen am letzten Tag des BMX-Wettbewerbs. Am Ende siegt der Niederländer Niek Kimmann vor dem Briten Kye Whyte und holt Olympisches Gold.

00:01:48, vor 2 Stunden