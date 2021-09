"Auf der einen Seite ist es natürlich schade, wenn man so eine Chance im Leben hat, und sie nicht nutzen kann. Auf der anderen Seite weiß ich, dass alle in und um mein Team alles daransetzen werden, dass wir ein zweites Mal diese Chance erhalten", sagte Hannighofer, der im Februar in Altenberg WM-Bronze im Zweier gewonnen und Chancen auf die Weltcup- und Olympiateilnahme in dieser Saison hatte.

Er müsse nun "Vollgas auf der medizinischen Seite geben und nicht im Sport", so Hannighofer: "Ich werde jetzt Ende dieser oder Anfang nächster Woche in München operiert."

