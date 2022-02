Christoph Hafer (Bad Feilnbach) ging mit seiner Crew am Freitag nicht mehr an den Start und sparte Kräfte.

Am Dienstag hatte Friedrich beim Gewinn seines dritten Olympia-Golds einen historischen deutschen Dreifacherfolg im Zweier vor Lochner und Hafer angeführt. Auch in der Entscheidung der Königsdisziplin am Sonntag gelten die drei deutschen Starter als Favoriten.

Die ersten zwei der insgesamt vier Läufe finden am Samstag (ab 2:30 MEZ) statt.

