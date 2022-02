Bob

Olympia 2022 - Laura Nolte baut Führung im Zweierbob auf Mariama Jamanka aus - Bahnrekord in Lauf zwei

Laura Nolte legt im 2. Lauf im Zweierbob der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking nach. Die Deutsche geht mit Anschieberin Deborah Levi vom Start an auf Angriff und baut ihren Vorsprung auf eine halbe Sekunde aus. Dazu fährt Nolte einen neuen Bahnrekord und geht als Führende in die abschließenden zwei Läufe. Der Lauf im Video.

00:02:43, vor 8 Stunden