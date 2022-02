Bob

Olympia 2022 - Bob: Jamaika startet in Peking im Zweierbob - großer Rückstand nach dem ersten Lauf

Jamaika geht mit Shanwayne Stephens und Nimroy Turgott im Zweierbob bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking an den Start. Das Duo fährt im ersten Lauf der Konkurrenz hinterher und landet auf dem letzten Platz. Für Jamaika ist die Teilnahme an den Spielen das Größte, sie starten nach dem Motto "dabei sein ist alles". Den 1. Lauf seht ihr im Video.

00:02:19, vor einer Stunde