Bob

Olympia 2022 - Bob: Laura Nolte und Mariama Jamanka gewinnen Gold und Silber im Zweierbob - die Entscheidung

Deutschland räumt im Eiskanal bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking mal wieder ab. Die deutschen Fahrerinnen kämpfen um den Olympiasieg unter sich. Laura Nolte gewinnt Gold im Zweierbob, Silber geht an Mariama Jamanka. Es ist bereits die elfte Goldmedaille für das deutsche Team in Peking. Die Entscheidung im 4. Lauf seht ihr im Video.

00:05:30, vor einer Stunde