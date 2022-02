Bob

Olympia 2022 - Bob: Lochner fiebert Zweikampf um Gold mit Kumpel Friedrich entgegen - "Vor dem Start ist wieder Krieg"

Im olympischen Viererbob-Wettbewerb bahnt sich ein Herzschlagfinale an. Vor den entscheidenen beiden Läufen am Sonntag führt der deutsche Bob-Dominator Francesco Friedrich mit gerade einmal 0,03 Sekunden Vorsprung auf Teamkollege Johannes Lochner. Auf Platz drei rangiert der Kanadier Justin Kripps (+0,38). Lochner fiebert der Entscheidung am Sonntag im Exklusiv-Interview mit Eurosport entgegen.

