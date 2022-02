Bob

Olympia 2022: Laura Nolte fährt neuen Bahnrekord im Zweierbob - Führende nach dem 3. Lauf

Laura Nolte liegt vor dem letzten Lauf im Zweierbob der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking in Führung. Die Deutsche fährt mit Anschieberin Deborah Levi nochmal schneller als am Tag zuvor. Mit 01:00:70 Minuten brennt sie einen neuen Bahnrekord in den Eiskanal. Der 3. Lauf von Nolte im Video.

