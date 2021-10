"Mega, was für ein Abschluss der Saison", sagte Unruh: "Ich bin ein wenig sprachlos und freue mich riesig. Es hat endlich wirklich gepasst: Nicht nur gewonnen und dabei ein dummes Gefühl gehabt. Ich habe toll geschossen, toll getroffen und gewonnen - was will man mehr?!"

Im Halbfinale hatte die bei der WM in der Vorwoche noch beruflich verhinderte Bundespolizistin Teamkollegin Kroppen mit 6:4 geschlagen.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte das Duo gemeinsam mit Charline Schwarz, die nicht für das Weltcupfinale qualifiziert war, mit Bronze im Teamwettbewerb die einzige deutsche Medaille gewonnen.

Olympia - Bogenschießen Keine weitere Medaille: Bogenschütze Unruh verpasst Halbfinale 31/07/2021 AM 06:48

Für ihren Erfolg beim Saisonabschluss im US-Bundesstaat South Dakota kassiert Unruh rund 20.000 Euro Preisgeld. Im Männerwettkampf landete Maximilian Weckmüller (Vellmar) auf Rang sieben.

Das könnte Dich auch interessieren: Hirscher präsentiert eigene Skimarke und will damit in den Weltcup

(SID)

Nervenstark: Unruh macht Olympia-Viertelfinale klar

Olympia - Bogenschießen "Einfach geil": Deutsche Bogenschützinnen holen Bronze 25/07/2021 AM 07:46