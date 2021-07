Im Achtelfinale trifft der Ehemann der Rio-Zweiten Lisa Unruh am Samstag auf Crispin Duenas aus Kanada. Zum Auftakt hatte sich Unruh beim 6:2 gegen Arif Dwi Pangestu aus Indonesien keine Blöße gegeben.

Michelle Kroppen (Jena) scheiterte zwei Tage nach Team-Bronze frühzeitig. Die 25-Jährige unterlag in der zweiten Runde der für das ROC startenden Russin Jelena Osipowa mit 4:6. Zum Auftakt hatte sich Kroppen gegen Lidija Sitschennikowa aus der Ukraine souverän mit 6:0 durchgesetzt. Lisa Unruh (Berlin) und Charline Schwarz (Feucht) greifen am Mittwoch in den Wettkampf ein.

(SID)

