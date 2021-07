In der zweiten Runde am Dienstag war dem Ehemann der Rio-Zweiten Lisa Unruh ein Sensationserfolg gegen den südkoreanischen Doppel-Olympiasieger Kim Je Deok gelungen, ehe er sich am Samstagmorgen durch ein 6:2 im Achtelfinale gegen den Kanadier Crispin Duenas für die Runde der besten Acht qualifizierte.

Olympia - Bogenschießen Fehlende Präzision: Bogenschützin Unruh verpasst Medaillenränge 28/07/2021 AM 07:48

USA entzaubert - Briten schwimmen zum Mixed-Weltrekord

Olympia - Bogenschießen Voll in die 10! Bogenschützinnen sichern sich Bronzemedaille 25/07/2021 AM 08:47