Bogenschießen

Olympia 2021: Südkoreanerin An San stellt in der Quali neuen Olympia-Rekord auf

Die südkoreanische Bogenschützin An San hat in der Qualifikation am Freitag einen neuen Olympia-Rekord aufgestellt. Die 20-Jährige holte sich mit 680 Ringen Platz eins und unterstrich damit ihre Goldambitionen.

00:01:17, vor 43 Minuten