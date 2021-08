Boxen

Olympia 2021 - Boxen: Bakhodir Jalolov zeigt große Gefühle nach seinem Superschwergewichts-Gold

Der usbekische Boxer Bakhodir Jalolov hat sich am Abschlusstag der Olympischen Spielen in Tokio den Traum vom olympischen Gold erfüllt. Der 27-Jährige siegte im Finale im Superschwergewicht gegen den US-Amerikaner Richard Torrez Junior. Wie viel ihm dieser Triumph bedeutet, zeigt sich nach der Urteilsverkündung: Jalolov bricht in Tränen aus und geht erstmal auf die Knie.

