British Superbikes

British Superbike: O'Halloran crasht mit Mackenzie und fliegt in Silverstone spektakulär ab

Beim Rennen in Silverstone kämpfen die beiden Teamkollegen Jason O'Halloran und Tarran Mackenzie (beide McAMS Yamaha) in der vorletzten Runde um die Spitze. Mackenzie greift O'Halloran beim Anbremsen an, verliert dann aber bei der Ausfahrt die Kontrolle über sein Motorrad und kracht zu Boden. Sein Teamkollege kann nicht mehr ausweichen und fliegt ebenfalls ab.

00:02:04, vor einer Stunde