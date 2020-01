Die Rallye Dakar ist von Südamerika nach Asien umgezogen und findet erstmals in Saudi Arabien statt. Vom 5. bis 17. Januar stehen insgesamt zwölf Etappen auf dem Programm. Am 11. Januar haben die Sportler einen Ruhetag. In insgesamt fünf Kategorien werden die Sieger ermittelt: Autos, Motorräder, Quads, Trucks und UTVs.

Die Rallye Dakar live im TV

Die 42. Rallye Dakar beginnt am 5. Januar und endet am 17. Januar und wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Eurosport 1 überträgt aber täglich nach Ende der Etappe eine 30-minütige Zusammenfassung mit allen Highlights des Tages.

Video - Dakar-Held: Price holt Sieg mit gebrochenem Arm 01:47

Die Rallye Dakar im Livestream

Im Eurosport Player könnt ihr das Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr im Livestream verfolgen. Hier könnt ihr auch die Tageszusammenfassungen der Rallye Dakar sehen.

Video - Rallye Dakar: Diese Strecke müssen die Piloten/innen bewältigen 02:09

Die Rallye Dakar bei Eurosport.de

Eurosport.de hält euch täglich über die Geschehnisse der Rallye Dakar auf dem neusten Stand. Hier gibt es News, Hintergrundberichte und Highlight-Videos zur Rallye, die erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen wird.