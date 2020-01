"Ich bin sehr glücklich. Der Tag hat nicht optimal begonnen, wir hatten gleich zu Beginn einen schleichenden Plattfuß", sagte Sainz dem "SID" und fügte hinzu:

" Das Auto hat sehr gut funktioniert und wir haben es geschafft, die Zeit wieder aufzuholen. "

Rekordsieger Stéphane Peterhansel (Frankreich), wie Sainz für das deutsche Team X-raid unterwegs, beendete die Etappe durch ausgetrocknete Flussbetten und Dünen nach einem Reifenschaden als Dritter (+6:11). Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso (Toyota) meldete sich in der Tageswertung wieder in der Spitzengruppe zurück und beendete die Etappe als Siebter, 12:23 Minuten hinter Sainz. In der Gesamtwertung führt Sainz nun mit 5:59 Minuten vor Al-Attiyah, Peterhansel (+17:53) folgt auf Rang drei.

Titelverteidiger Price holt auf Brabec auf

Bei den Motorrädern gewann Titelverteidiger Toby Price (Australien/KTM) die Tageswertung und schob sich als Zweiter im Gesamtklassement bis auf 9:06 Minuten an den führenden US-Amerikaner Ricky Brabec (Honda) heran.

Auf der sechsten Etappe am Freitag geht es für den Tross über 830 km (477 gewertet) von Hail in die saudische Hauptstadt Riad. Dort steht am Samstag der Ruhetag an.

(SID)