Cross Country Rallye

Rallye Dakar - Auto 7. Etappe: Sébastien Loeb gewinnt fünf Minuten auf Nasser Al-Attiyah - Rivalen dominieren

Der in der Gesamtwertung bestplatzierte Audi e-tron von Matthias Ekström liegt lange in Führung, beendet die Etappe schließlich auf Rang acht. Nasser Al-Attiyah geht es auf den ersten 100 Kilometern etwas zu langsam an und landet nur auf Rang zwei in der Tageswertung. Rivale Sébastien Loeb gewinnt die Etappe und macht mehr als fünf Minuten auf den Gesamtführenden gut. Sieben Etappen stehen aus.

00:07:55, vor 20 Minuten