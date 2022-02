Curling

Olympia 2022: Norwegen feiert wichtigen Sieg im Skandinavien-Duell gegen Schweden und wahrt Halbfinal-Chance

Das norwegische Mixed-Team hat sich im wichtigen Duell des Olympischen Curling-Turniers gegen Schweden durchgesetzt und die Chance aufs Halbfinale so gewahrt. Die Norweger gewannen gegen ihre Nachbarn mit 6:2 und rückten in der Gruppentabelle damit an die Schweden heran. Beide haben noch gute Karten auf den Halbfinaleinzug. Die Highlights im Video.

00:01:35, vor einer Stunde