Mit 1:3 unterlag der 24-Jährige aus Idstein dem an Nummer 19 gesetzten Engländer Mervyn King und verabschiedete sich gen Heimat. Nur kurz hatte er die Partie ausgeglichen gestalten können, lag zu diesem Zeitpunkt aber schon mit 0:2-Sätzen zurück. Im vierten Satz kassierte der "Maximiser" jedoch ein entscheidendes Break, King verwandelte seinen dritten Matchdart zum Sieg.

Damit geht für Hopp ein sportlich und gesundheitlich bescheidenes Jahr zu Ende. Im Frühjahr hatte ihn eine Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber ausgebremst, es folgte die Unterbrechung der Tour aufgrund der Corona-Pandemie - und nach dem Restart kam Hopp einfach nicht in Fahrt. In der Weltrangliste wurde er von Gabriel Clemens als deutsche Nummer eins abgelöst.