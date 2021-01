Sollte Gerwyn Price den Titel gewinnen, löst der frühere Rugbyspieler aus Wales van Gerwen an der Spitze der Weltrangliste ab. Dort steht der dreimalige Weltmeister seit sieben Jahren, in dieser Saison deutete sich der Sturz jedoch an. Die Viertelfinal-Pleite gegen Chisnall, gegen den van Gerwen zuvor 27 Duelle in Serie gewonnen hatte, war nur der Gipfel einer überraschenden Formkrise.