"Ich glaube auch nicht, dass mir der Gedanke an den Sieg eine extra Motivation in engen Momenten gibt." Am Donnerstagabend steigt Clemens als letzter deutscher Teilnehmer in das Turnier ein und trifft in der zweiten Runde auf den Waliser Lewy Williams.

Auch wenn in diesem Jahr wieder die größten Hoffnungen der deutschen Fans auf dem Saarländer liegen, hält sich Clemens mit großen Ankündigungen zurück. "Ich möchte gut spielen und gut vorbereitet in mein erstes Match gehen. Dann wird man sehen, wie weit es geht", zeigte sich die Nummer 25 der Welt im Vorfeld bescheiden.

Clemens, der zusammen mit seiner Freundin nach London reiste, hat eine durchwachsene Saison hinter sich. Zwar qualifizierte sich der gelernte Schlosser für fast alle großen TV-Turniere, doch oft war schon in frühen Runden Endstation. Das wäre bei der so wichtigen und hochdotierten WM ein großes Ärgernis. Die Turnierverlauf dürfte dabei ähnlich schwer wie im vergangenen Jahr sein.

Der ehemalige WM-Teilnehmer Tomas "Shorty" Seyler sieht ihn als "klaren Favoriten in seinem ersten Match. Aber dann würde er es auch gleich schon wieder mit einem schweren Brocken zu tun bekommen", erklärte der heutige TV-Experte: "Dann wird die Tagesform entscheiden, aber Gaga ist auch in der Lage ein Topspiel abzuliefern."

Sollte Clemens seine Auftakthürde einen Tag vor Heiligabend meistern, wartet in der dritten Runde in Jonny Clayton (Wales) der formstärkste Spieler in diesem Jahr. Doch daran verschwendet der "German Giant" noch keinen Gedanken. Clemens sagte:

Mein Fokus liegt einfach auf meinem ersten Spiel. Wenn ich das gewinnen sollte, kann ich mir über Weihnachten Gedanken über den nächsten Gegner machen.

Zeit würde er dafür sicherlich haben, schließlich ist eine Rückreise nur für die Weihnachtsfeiertage aufgrund der neuen Reisebestimmungen nicht möglich.

