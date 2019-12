"Das ist so phänomenal, ich bin so glücklich", sagte der aufgewühlte Kurz bei "Sky Sports". In seinem zweiten Match trifft der Youngster am Freitagabend auf den gesetzten Joe Cullen.

Kurz, der in Vollzeit als Industriemechaniker arbeitet, zeigte bei seinem ersten Auftritt im "Ally Pally" von Beginn an keine Nervosität - den ersten Satz gewann er, ohne ein Leg zu verlieren. Im dritten Satz verpasste Kurz mit dem letzten Pfeil nur knapp den ersten Neun-Darter des Turniers.

Clemens vergibt vier Matchdarts

Clemens verspielte den Sieg dagegen knapp zwei Stunden später leichtfertig. Im Entscheidungssatz lag der 36-Jährige bereits mit 2:0 in den Legs vorne, vergab allerdings gleich vier Matchdarts und wurde dafür bestraft.

Damit kommt es am Freitag auch nicht zum deutschen Duell mit Max Hopp. Deutschlands Topspieler ist aufgrund seiner Weltranglistenposition 24 in Runde zwei gesetzt, dort trifft er nun statt auf Clemens auf den siegreichen van de Pas.

(SID)