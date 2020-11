Der dreimalige WM-Champion Michael van Gerwen aus den Niederlanden war bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Titelverteidiger Rob Cross (England) war sogar an seiner Auftakthürde gescheitert.

26/07/2020 AM 22:55

Der Weltranglistenerste van Gerwen hatte im September zum ersten Mal in seiner Karriere den Play-off-Einzug in der Premier League verpasst, beim World Matchplay im Juli war der 31-Jährige schon im Achtelfinale gescheitert. In Oberhausen folgte die nächste frühe Niederlage.