"Ich bin sauer auf mich selbst. So etwas darf mir nicht passieren", sagte Clemens, der einige Matchdarts verwarf, im Sport1-Interview: "Was soll ich jetzt sagen? Im Moment kann ich nichts Positives sehen." In der dritten Runde hatte der 37-Jährige sensationell den schottischen Titelverteidiger Peter Wright mit 4:3 ausgeschaltet.

Der erste Deutsche in einem WM-Achtelfinale kam in London gut ins Spiel, obwohl er im ersten Satz ein frühes Break hergab. An der Aufregung sollte es nicht gelegen haben: "Die habe ich nicht, ich bin voller Vorfreude", hatte er vor dem ersten Pfeil gesagt. Beim Wurf auf die Doppelfelder blieben beide Spieler aber wacklig und hatten bis in den sechsten Satz hinein kein Finish jenseits der 100. Am Ende ließen Clemens die Nerven im Stich.