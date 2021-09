"Es ist noch nicht ganz abgeschüttelt, eine Hand am Pokal ist natürlich bitter", sagte Kapitän Sebastian Furchner dem SID bei einem Sponsorentermin von Volkswagen vor dem Saisonstart: "Aber jetzt geht der Blick nach vorne. Das Ziel bleibt das gleiche."

Der neue Trainer Mike Stewart sieht den Vizemeister im Kampf gegen die Topfavoriten Adler Mannheim und Red Bull München sowie Titelverteidiger Berlin "gut aufgestellt". Ziel sei es, "in die Play-offs zu kommen, dann ist alles möglich", sagte der Kanadier, der im Sommer den ehemaligen Bundestrainer Pat Cortina als Grizzlys-Coach abgelöst hatte.

Bei den Spielern kam der ehemalige Trainer der Augsburger Panther und Kölner Haie gleich gut an. "Er hat direkt die richtigen Worte gefunden", berichtete Furchner, "und gesagt, dass er hier ist, um zu gewinnen." Wolfsburg startet am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) bei Stewarts Ex-Klub Köln in die neue DEL-Saison.

