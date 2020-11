Dezember bis 5. Januar) auf Torhüter Tobias Ancicka verzichten. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag mitteilte, wird der positiv getestete Goalie von den Eisbären Berlin durch Jonas Gähr vom DEL2-Klub Löwen Frankfurt ersetzt.

"Es ist wirklich schade, Tobi hat sich sehr auf die U20-WM gefreut. Mit Jonas haben wir einen weiteren starken Rückhalt für unser Team nachnominieren können, der auch schon Erfahrung bei uns in der U20-Auswahl sammeln konnte", sagte U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter.

In Edmonton stehen am 21. Dezember gegen Österreich und zwei Tage später gegen Tschechien zwei Testspiele auf dem Programm, bevor das WM-Turnier für die deutsche Mannschaft am 25. Dezember gegen Finnland beginnt. Weitere Gruppengegner sind Gastgeber Kanada (26.), die Slowakei (28.) und die Schweiz (30.).