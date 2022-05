Da Lettland am Dienstag Schweden mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) unterlag, beenden die Amerikaner die Gruppe B als Tabellenvierter und treffen in der Runde der letzten Acht auf die Schweiz, Sieger in der deutschen Gruppe A.

Schweden (18 Punkte) führt vor Gastgeber Finnland (16), der am Abend mit einem Sieg über den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien (19.20 Uhr) Platz eins sichern kann. Die Tschechen (13) können mit einem Sieg noch Zweiter werden, der Drittplatzierte trifft im Viertelfinale auf das deutsche Team.

William Nylander (35.) erzielte im Powerplay den einzigen Treffer der Schweden.

