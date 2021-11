Der dreimalige Stanley-Cup-Sieger klagt nach Klubangaben über leichte Symptome.

"Er hat extrem hart gearbeitet, um zurückzukommen. Wir waren alle begeistert, ihn wieder in der Formation zu haben. Nun liegt wieder ein Stein im Weg", sagte Trainer Mike Sullivan.

Verteidiger Brian Dumoulin ist ebenfalls im Corona-Protokoll.

Auch in anderen nordamerikanischen Profiligen gibt es positive Fälle. In der NBA (Basketball) sind Kevin Love, Lauri Markkanen (beide Cleveland Cavaliers) und Khris Middleton von Meister Milwaukee Bucks außer Gefecht. In der NFL (Football) hatte es unter anderem Star-Quarterback Aaron Rodgers (Green Bay Packers) erwischt.

(SID)

