Ein Tor und drei Vorlagen steuerte der 24-Jährige bei, baute die Führung in der NHL-Scorerwertung aus - und war inmitten einer Reportertraube doch wieder bemüht, das Team in den Vordergrund zu rücken. "Wir haben gekämpft und wichtige zwei Punkte geholt", betonte er. Stattdessen übernahm es Chicagos Patrick Kane, Draisaitl zu loben. "Er war echt stark, hat eine Menge kreiert", sagte der Blackhawks-Topstar beeindruckt.

Es ist gleichwohl Draisaitls selbstlose Haltung und seine Neigung, die Mitspieler einzusetzen, wann immer es geht, die ihm den Titel "Human Apple Tree" eingebracht haben, der menschliche Apfelbaum. Oilers-Kollege Zack Kassian gab Draisaitl diesen Spitznamen, der im Englischen sinngemäß für einen generösen Gutmenschen steht, weil Draisaitl nie nur auf seinen persönlichen Erfolg schaut und alle teilhaben lässt.

Draisaitl bleibt bescheiden

Ganz besonders war der Auftritt des Kölners in der Nacht zum Mittwoch aber auch, weil er ohne seinen kongenialen Partner Connor McDavid auskommen musste, der wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel bis zu drei Wochen fehlen wird. Eine ganze Weile begleitete Draisaitl der Makel, er sei nur deshalb so stark, weil es den herausragenden Kanadier an seiner Seite gebe. Draisaitl betonte:

" Ohne ihn werden wir sehr wahrscheinlich nicht jeden Abend fünf Tore machen. "

Und doch: Diesmal zeigte der deutsche Mittelstürmer, warum selbst der große Wayne Gretzky Lobeshymnen auf ihn anstimmt. "Talent haben viele", sagte die Eishockey-Ikone jüngst in der Sport Bild, "aber Leon hat das nötige Arbeitsethos. Er ist nur so gut, weil er jeden Tag hart dafür schuftet." Deshalb steht Draisaitl jetzt mit 32 Toren und 57 Vorlagen nach 55 Spielen an der Spitze des Rennens um die Art-Ross-Trophy für den besten Scorer.

Eishockey-Legende Wayne Gretzky lobte Leon DraisaitlGetty Images

Draisaitl würde auf WM-Teilnahme verzichten

Ein Deutscher ganz vorne in dieser Wertung, das hat es bisher noch nicht gegeben. Aber dieser Tatsache misst Draisaitl ebenfalls keinen besonderen Wert bei:

" Wir alle spielen Eishockey, um die Play-offs zu erreichen und Alarm zu machen. "

Dafür würde Draisaitl jederzeit einen Verzicht auf die WM in der Schweiz in Kauf nehmen. "Spontan" will er über eine Teilnahme entscheiden, die ohnehin nur bei einem frühen Play-off-Aus infrage käme.

Das aber will er vermeiden, denn den nächsten Besuch in Deutschland plant Draisaitl erst für den Sommer. Im Juni möchte er wieder nach Köln kommen, sagte er bei "Magenta Sport", "hoffentlich mit dem Stanley Cup". Bis dahin wird Draisaitl weiterhin vor allem daran denken, dass im Kampf um die Endrunde jeder Punkt zählt. "Du musst einfach einen Weg finden zu gewinnen - wie auch immer", sagte er. Selbst dann, wenn er mal nicht glänzen sollte.

(SID)