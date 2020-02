Bouwmeester konnte Arme und Beine bewegen, wurde aber für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Das teilten die Blues in einer Presseerklärung mit. Die NHL erklärte in einer Stellungnahme, "in der nahen Zukunft" entscheiden zu wollen, wann die in der 13. Minute abgebrochene Partie zu Ende gespielt werde.

(SID)