"Pocket Rocket", wie er in Anlehnung an seinen Bruder genannt wurde, war seit 2015 an Alzheimer erkrankt. Richard, in Montreal geboren, war zehnmal All-Star und von 1971 bis 1975 Kapitän der Canadiens. Seine Rückennummer 16 wurde nach seinem Karriereende in Montreal nicht mehr vergeben.

1979 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen. Nach seinem 15 Jahre älteren Bruder Maurice, der bereits 2000 starb, ist die Trophäe für den Torschützenkönig der NHL benannt.

(SID)