Dabei liegt ein besonderer Fokus auf den Partien der deutschen Nationalmannschaft.

Noch heute denkt Christian Ehrhoff gerne an die olympischen Tage von Südkorea zurück - den Viertelfinal-Krimi gegen Schweden und vor allem das Stück Eishockey-Geschichte im Halbfinale gegen Kanada.

"Das war emotional einfach der schönste Moment, weil wir uns mit dem Sieg eine Medaille garantiert hatten", sagt der ehemalige Top-Verteidiger, der in seiner neuen Rolle als Eurosport-Experte inhaltlich und emotional an die erfolgreiche Zeit vor vier Jahren anknüpfen möchte.

"Die Erinnerungen an die Silbermedaille und die zwei großartigen Turnierwochen in Pyeongchang sind immer noch frisch. Die Emotionen von damals möchte ich nun in die Berichterstattung bei Eurosport einbringen und zudem dabei helfen, die Zuschauer:innen auch analytisch tiefer ins Eishockey einsteigen zu lassen", erklärt Ehrhoff:

"Denn hinter einem neuen Eishockey-Märchen steckt viel harte Arbeit, die es Wert ist, gebührend gewürdigt zu werden."

"Eintauchen ins explosive Geschehen auf dem Eis"

"Mit vielen großen Stars bietet das olympische Eishockey-Turnier in Peking vermutlich eines der besten Line-Ups der Geschichte", sagt Moderator Südel, der bereits 2018 für Eurosport auf Pyeongchang berichtete und sich nun auf die neue Rolle freut: "Zusammen mit Christian Ehrhoff werden wir den Zuschauer:innen bei Eurosport die ganze Faszination des Eishockeys näherbringen, sie eintauchen lassen ins explosive Geschehen auf dem Eis und hinter die Kulissen des mit Superstars gespickten Turniers blicken."

Für Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland, ist die Ausrichtung auf Eishockey in der Prime Time, in der Eurosport als einziger Sender in Deutschland mit Live-Programm von den Olympischen Winterspielen berichtet, "ein logischer Schritt aus den deutschen Ergebnissen in PyeongChang und dem starken vierten Platz bei der WM", sagt Bauer, und Jochen Gundel, Senior Manager Sport und zuständig für die Olympia-Shows, fügt an:

"Die Eishockey-Nationalmannschaft hat sich durch ihre Leistungen, aber vor allem durch ihren Kampf- und Teamgeist große Sympathien und eine noch größere Fan-Basis erspielt. Dazu kommt die Tatsache, dass wir während Olympia jeden Tag packende Eishockey-Action auf höchstem Niveau sehen werden. Das wollen wir mit der 'Olympic Hockey Night' herausstellen und gleichzeitig mit der unumstrittenen Expertise von Christian Ehrhoff und dem gesamten Eishockey-Team bei Eurosport für alle Zuschauer:innen greifbar und erlebbar machen."

Neben Silber-Held Ehrhoff setzt Eurosport auch in Peking auf sein erprobtes und hoch-emotionales Kommentatoren- und Experten-Team. Die Experten bilden wie schon in PyeongChang Patrick Ehelechner und Andreas Renz mit den Kommentatoren Gerhard Leinauer, Mirko Heintz, Christoph Stadtler und Christoph Fetzer.

