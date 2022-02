Im Medaillenspiegel liegt Finnland eigentlich auf Platz 16. Der ehemalige finnische Ministerpräsident Alexander Stubb warf nun aber in den Raum, dass die Skandinavier dennoch als erfolgreichste Nation von den Olympischen Spielen nach Hause fahren werden.

Laut Stubbs kurioser Statistik sorgen Finnlands Eishockey-Helden nämlich dafür, dass aus sechs Medaillen schon bald 54 werden.

"Es ist offiziell! Finnland wird mit den meisten Medaillen von den Olympischen Spielen zurückkehren", erklärte er auf Twitter. Die Auflösung liefert Stubb selbst: "48 aus dem Eishockey und sechs aus dem Langlauf."

Am liebsten würde der finnische Politiker jede Medaille, die an einen Sportler ausgehändigt wird, mit in den Medaillenspiegel einrechnen. Beim Eishockey kommt damit einiges zusammen: 23 bei den Damen, 25 für die Herren.

Historisches Gold im Eishockey wartet

Nachdem die Finninen bereits Bronze gewinnen konnten, kämpfen die Herren im Finale um Gold (Sonntag ab 5:00 Uhr live bei Eurosport auf Joyn).

Pesonen macht den Deckel drauf: Finnland löst Finalticket

Kleiner Wermutstropfen für Stubb und Finnland: Auch wenn alle Medaillen gezählt werden würden, würde sich nicht viel an der Platzierung im offiziellen Medaillenspiegel ändern. Platz 16 würde bestehen bleiben - mit einer zweiten Goldmedaille schaut aktuell höchstens Platz 13 heraus.

