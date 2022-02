Eishockey

Olympia 2022, Eishockey-Highlights: Kanadas Frauen schlagen USA im Finale - erst Giftpfeile, dann Gold

Erst Giftpfeile, dann Gold: Kanada schlägt USA im Eishockey-Endspiel der Frauen bei Olympia in Peking 2022 und nimmt Revanche für das Finale 2018 in Pyeongchang. Mit ihrem sechsten und siebten Tor in einem olympischen Finale hat Marie-Philip Poulin Kanadas Eishockey-Frauen in Peking wieder zu Gold geführt. Die Kapitänin traf beim 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) im Duell mit dem Erzrivalen USA doppelt.

00:07:05, vor 15 Stunden