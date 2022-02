Eishockey

Olympia 2022 - Eishockey: Finnland feiert und lässt alle Hüllen fallen - Kabinenparty nach Olympiasieg

Die finnische Eishockeymannschaft der Männer gewinnt das Finale mit 2:1 gegen ROC bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Der Jubel über Gold ist bei den Finnen grenzenlos. Auf den sozialen Medien lassen die Spieler die Fans an der Party in der Kabine teilhaben. Die Feierbilder seht ihr im Video.

00:01:05, vor 25 Minuten