Eishockey

Olympia 2022 - Eishockey: Kanadas Frauen ziehen mit 10:3-Erfolg gegen die Schweiz ins Finale ein

Kanadas Eishockey-Frauen sind bei den Olympischen Spielen in Peking mit einem wahren Schützenfest ins Finale eingezogen. Im Halbfinale besiegten sie die Schweiz mit 10:3 (5:1, 3:2, 2:0). Schon im ersten Drittel fielen sechs Tore. In den 60 Minuten konnten sich gleich neun Kanadierinnen in die Torschützinnen-Liste eintragen. Die Highlights des 13-Tore-Halbfinals im Video.

00:05:56, vor 3 Stunden