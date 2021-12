Eishockey

Olympia 2018 in PyeongChang: Jordan Greenway schreibt Geschichte mit Team USA

Die USA zählt bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang ohne seine größten NHL-Stars nicht zu den Favoriten und scheitert im Viertelfinale an Tschechien. Jordan Greenway schreibt als erster Afroamerikaner in einer US-Eishockey-Auswahl bei Olympia Sportgeschichte.

00:01:56, vor 14 Minuten