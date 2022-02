Eishockey

Olympia 2022 - Patrick Ehelechner analysiert deutsche Auftaktniederlage gegen Kanada

Der ehemalige deutsche Eishockeytorwart Patrick Ehelechner analysiert die 1:5-Auftaktniederlage des DEB-Teams bei den Olympischen Spielen in Peking gegen Rekord-Olympiasieger Kanada und blickt auf weitere Aufgaben voraus. Außerdem erklärt der Ex-Goalie, auf was es in den nächsten Spielen ankommen wird und was die deutsche Mannschaft verbessern muss. Die Analyse im Video.

00:05:35, vor 5 Minuten