Eishockey

Olympia 2022: Schweiz geht mit Doppelschlag gegen Tschechien in Führung - Treffer innerhalb von 13 Sekunden

Die Schweiz trifft im Eishockey der Herren bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking auf Tschechien. Schweiz gerät zunächst in Rückstand, schlägt dann aber mit einem Doppelschlag zurück. Zwei Treffer innerhalb von 13 Sekunden bringt die Auswahl mit 2:1 in Führung. Die Treffer der Schweiz seht ihr im Video.

00:01:58, vor einer Stunde