Um 14.10 Uhr startet der Halbfinalkampf zwischen Russland und Schweden. Bereits am frühen Morgen konnte sich Finnland gegen die Slowakei durchsetzen und ins Finale einziehen.

Schweden kann im heutigen Vergleich durchaus favorisiert werden. Der phasenweise schwache und uninspirierte Auftritt gegen Kanada lässt Russland aber hoffen.

Ad

Neben Kanada musste sich mit den USA ein weiterer Top-Favorit auf Gold früh verabschieden. Die US-Amerikaner flogen überraschend gegen die Slowakei raus.

Olympia - Eishockey Schweden ringt Kanada nieder, USA scheitern an der Slowakei GESTERN AM 15:46

Das Halbfinale der Herren im Liveticker:

Live-Ergebnis: Russland: Schweden - 0:0

14:31 - Fedotov glänzt

Schweden drückt, Olofsson zieht nach einem schönen Querpass vor dem russischen Kasten ab. Fedotov reagiert aber hervorragend und entschärft. Weiterhin kein Lebenszeichen von Russlands Offensivreihe.

14:30 Uhr - Erste Chance

Russland im Glück! Schweden schnuppert an der Führung, doch das Gestänge rettet entscheidend. Schweden ist jetzt offenbar aufgewacht.

14:28 Uhr - Abtasten

Große Möglichkeiten gab es bislang nicht, vielmehr ähnelt die Anfangsphase jener aus dem Viertelfinale zwischen Schweden und Kanada. Dennoch zieht es beide Teams nach vorne.

14:25 Uhr - Schwedische Geschichte

Kurzer Fakt am Rande: Bisher erreichte Schweden jedes mal das olympische Finale, als man sich für das Halbfinale qualifizieren konnte. Der Höhepunkt war wahrscheinlich das Olympia-Gold 2006. Dort setzte man sich im Halbfinale gegen die Schweiz durch, im Finale überrumpelte man die Finnen. Auf Letztere kann man auch dieses Jahr im Finale treffen.

14:20 Uhr - Das war nichts

Am Spielgeschehen hatte sich durch das schwedische Powerplay nichts verändert, Russland blockierte sein Drittel weiterhin hervorragend. Schweden konnte seinen zweiminütigen Vorteil nicht nutzen.

14:17 Uhr - Powerplay Schweden

Erstes Powerplay des Spiels. In 5 von 19 Fällen führt diese zahlenmäßige Überlegenheit zu einem schwedischen Tor. Wie sieht es heute damit aus? Russland weist eine Penalty Killing-Quote von 63 Prozent auf.

14:16 Uhr - Kontrolle gegen Konter

Während Schweden zunehmend versucht den Puck unter seine Kontrolle zu bringen und über längere Staffetten zum Torerfolg zu kommen, versucht es Russland über Konter. Bislang hatte keine der beiden Taktiken für Erfolg gesorgt.

14:13 Uhr - Russischer Rückhalt

Mit Fedotov kann sich Russland auf einen starken Goalie verlassen. Fedotov entschärft 93 Prozent der Schüsse auf seinen Kasten.

Um zu dieser Statistik beitragen zu können, muss aber zunächst die unheimlich kompakte Hintermannschaft der Russen geknackt werden.

14.10 Uhr - Das Duell beginnt

Beide Mannschaften treten in den gewohnten Farben an. "The Red Machine" fordert die Drei Kronen. Wer behält die Nase vorn?

INFO - Eiskalte Skandinavier

Auch in einer scheinbaren Schwächephase können die Schweden durchaus gefährlich sein. Im Spiel gegen Kanada reichte eine einzige Chance, um die Gelb-Blauen auf die Siegesstraße zu bringen. Die Qualität des Spiels hat darunter aber ordentlich gelitten.

INFO - Gutes Gesamtpaket

Angesichts des kompakten Gesamtpakets, das Russland darstellt, könnte der ein oder andere Zacken der Drei Kronen abbrechen.

INFO - Ein Platz ist noch offen

Schweden zählt natürlich immer zum Favoritenkreis und kam dieser Rolle bisher sehr gut nach. Doch reicht das auch für die offensivstarken Russen?

Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Eishockey-Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Peking. Das Match beginnt um 14:10 Uhr. Natürlich könnt Ihr auch live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn+ dabei sein!

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Der etwas andere Medaillenspiegel: Finnland nimmt meiste Medaillen heim

Pesonen macht den Deckel drauf: Finnland löst Finalticket

Olympia - Eishockey Sieg nach 0:3-Rückstand: Finnland dreht Prestigeduell gegen Schweden 13/02/2022 AM 12:43