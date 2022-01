Eishockey

Was ist Eishockey? Die wichtigsten Regeln und Infos zum Kampf um die Medaillen bei den Winterspielen in Peking 2022 gibts hier kompakt im Erklärvideo! Nach dem Sensations-Silber von 2018 streben die deutschen Eishockeyspieler in China den nächsten Coup an. In der Gruppenphase geht es dabei ab dem 9. Februar 2022 gegen Kanada, China und die USA, ab dem 16.02. starten dann die Viertelfinals.

00:02:30, vor einer Stunde