Erst in der 92. Spielminute entschieden die Hausherren die Partie und erzwangen damit ein finales Spiel am Montag in Wolfsburg.

Die Treffer für die Münchner erzielten Yasin Ehliz, Zach Redmond, Austin Ortega und Ben Smith. Bei den Gastgebern war Alexander Ehl doppelt erfolgreich. In Bremerhaven gelang Philipp Bruggisser der umjubelte Siegtreffer.

Die Pinguins hatten durch Dominik Uher und Miha Verlic bereits 2:0 geführt, danach waren Darren Archibald und Gerrit Fauser für Wolfsburg erfolgreich.

Im Abendspiel treffen die Adler Mannheim auf die Straubing Tigers. Gastgeber Mannheim führt in der Serie mit 2:1. Bereits vor dem Spieltag für das Halbfinale qualifiziert war Titelverteidiger Eisbären Berlin, der seine Serie gegen die Kölner Haie mit 3:0 gewann.

