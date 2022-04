Tags zuvor hatte es an gleicher Stelle ein 2:6 gegeben, Söderholm hatte anschließend von einer "Lehrstunde in Sachen Effizienz auf internationalem Level" gesprochen. Beim erneuten Aufeinandertreffen am Freitag lief es aus deutscher Sicht deutlich besser.

Daniel Schmölz von den Nürnberg Ice Tigers (6.) erzielte bereits früh das 1:0, Mirko Höfflin (ERC Ingolstadt) sorgte in der 59. Minute mit seinem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung. Torhüter Andreas Jenike von den Iserlohn Roosters blieb ohne Gegentor und wehrte alle 29 Schüsse der Tschechen ab.

In den nun folgenden Kurztrainingslagern sollen die Nationalspieler aus den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sowie aus der NHL zum Team stoßen.

Bei der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) trifft Deutschland in der Vorrunde auf Kanada, die Schweiz, die Slowakei, Dänemark, Kasachstan, Italien und Frankreich.

