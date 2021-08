In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Street vor allem die Binghamton Devils, das Farmteam der Devils, als Kapitän aufs Eis geführt. Die Jahre zuvor spielte er in mehreren NHL- und AHL-Teams. Der Center absolvierte bislang 59 Spiele in der NHL (drei Tore, sechs Assists) und 587 Partien in der AHL.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Oilers draften Münzenberger

(SID)

NHL Prokop outet sich als erster NHL-Profi: "Stolz zu sagen, dass ich schwul bin" 20/07/2021 AM 12:34

Wie macht er den denn? Festerling mit Zaubertor gegen Krefeld

NHL NHL: Titelverteidiger Tampa gewinnt erneut den Stanley Cup 08/07/2021 AM 06:48