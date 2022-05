Deutschland trifft in der Gruppenphase bei der Eishockey-WM in Finnland auf die Schweiz. Das Spiel wird in Helsinki ausgetragen.

Die Partie findet am Dienstag, 24. Mai, statt. Spielbeginn ist um 11:20 Uhr.

Gelingt der Mannschaft von Toni Söderholm im letzten Gruppenspiel ein Sieg? Die Teilnahme am Viertelfinale hat die DEB-Auswahl bereits sicher.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und der Schweiz bei der Eishockey-WM in Finnland.

Deutschland - Schweiz: Eishockey-WM live im TV

"Sport 1" und "MagentaTV" übertragen das WM-Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz live im TV. Spielbeginn ist am Dienstag um 11:20 Uhr.

Deutschland - Schweiz live im Stream

Sowohl "Sport 1" als auch "MagentaTV" bieten zudem einen Livestream zum Match aus Helsinki an.

Eishockey-WM: Deutschland - Schweiz live im Scoring

Bei Eurosport.de bleiben wir für Euch mit allen News zur Eishockey-WM am Puck. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz.

