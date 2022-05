Die Eishockey-WM findet vom 13. Mai bis 29. Mai 2022 in Finnland statt. Die Matches der Gruppe A werden in Helsinki ausgetragen, die der Gruppe B in Tampere.

Nicht mit von der Partie sind nach dem Einmarsch in die Ukraine die Mannschaften aus Russland und Belarus. Sie werden durch Frankreich und Österreich entsetzt.

Deutschland befindet sich in Gruppe A mit Kanada, der Schweiz, der Slowakei, Dänemark, Kasachstan, Italien und Frankreich. In Gruppe B spielen Finnland, die USA, Tschechien, Schweden, Lettland, Norwegen, Großbritannien und Österreich.

Die besten Vier jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale, wo das Turnier im K.o.-System fortgesetzt wird. Die jeweiligen Gruppenletzten steigen ab.

Die Eishockey-WM 2022 live im TV

Alle Spiele des DEB-Teams sowie weitere ausgewählte Partien werden live und in voller Länge bei "Sport1" im TV gezeigt.

Auch "Magenta Sport" zeigt die Auftritte der deutschen Mannschaft live.

Die Eishockey-WM im Livestream

Sowohl "Sport 1" als auch "Magenta Sport" bieten jeweils einen kostenlosen Livestream zu den Matches an, die im TV übertragen werden.

Die Eishockey-WM bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich von der Weltmeisterschaft in Lettland und den Auftritten des DEB-Teams.

Eishockey-WM: Der Spielplan der Vorrunde

(alle Angaben in MESZ)

Gruppe A:

13. Mai, 15:20 Uhr: Frankreich - Slowakei (live bei "Sport 1+")

Frankreich - Slowakei (live bei "Sport 1+") 13. Mai, 19:20 Uhr: Deutschland - Kanada (live bei "Sport 1" und "Magenta TV")

- Kanada (live bei "Sport 1" und "Magenta TV") 14. Mai, 11:20 Uhr: Dänemark - Kasachstan

Dänemark - Kasachstan 14. Mai, 15:20 Uhr: Schweiz - Italien (live bei "Sport 1")

Schweiz - Italien (live bei "Sport 1") 14. Mai, 19:20 Uhr: Slowakei - Deutschland (live bei "Sport 1" und "Magenta TV")

Slowakei - (live bei "Sport 1" und "Magenta TV") 15. Mai, 11:20 Uhr: Italien - Kanada

Italien - Kanada 15. Mai, 15:20 Uhr: Frankreich - Kasachstan (live bei "Sport 1+")

Frankreich - Kasachstan (live bei "Sport 1+") 15. Mai, 19:20 Uhr: Dänemark - Schweiz (live bei "Sport 1")

Dänemark - Schweiz (live bei "Sport 1") 16. Mai, 15:20 Uhr: Slowakei - Kanada (live bei "Sport 1")

Slowakei - Kanada (live bei "Sport 1") 16. Mai, 19:20 Uhr: Frankreich - Deutschland (live bei "Sport 1" und "Magenta TV")

Frankreich - (live bei "Sport 1" und "Magenta TV") 17. Mai, 15:20 Uhr: Italien - Dänemark (live bei "Sport 1")

Italien - Dänemark (live bei "Sport 1") 17. Mai, 19:20 Uhr: Schweiz - Kasachstan (live bei "Sport 1")

Schweiz - Kasachstan (live bei "Sport 1") 18. Mai, 15:20 Uhr: Frankreich - Italien (live bei "Sport 1")

Frankreich - Italien (live bei "Sport 1") 18. Mai, 19:20 Uhr: Schweiz - Slowakei

Schweiz - Slowakei 19. Mai, 15:20 Uhr: Deutschland - Dänemark (live bei "Sport 1" und "Magenta TV")

- Dänemark (live bei "Sport 1" und "Magenta TV") 19. Mai, 19:20 Uhr: Kanada - Kasachstan (live bei "Sport 1")

Kanada - Kasachstan (live bei "Sport 1") 20. Mai, 15:20 Uhr: Deutschland - Italien (live bei "Sport 1" und "Magenta TV")

- Italien (live bei "Sport 1" und "Magenta TV") 20. Mai, 19:20 Uhr: Kasachstan - Slowakei

Kasachstan - Slowakei 21. Mai, 11:20 Uhr: Dänemark - Frankreich

Dänemark - Frankreich 21. Mai, 15:20 Uhr: Kanada - Schweiz (live bei "Sport 1")

Kanada - Schweiz (live bei "Sport 1") 21. Mai, 19:20 Uhr: Italien - Slowakei (live bei "Sport 1")

Italien - Slowakei (live bei "Sport 1") 22. Mai, 15:20 Uhr: Kasachstan - Deutschland (live bei "Sport 1" und "Magenta TV")

Kasachstan - (live bei "Sport 1" und "Magenta TV") 22. Mai, 19:20 Uhr: Schweiz - Frankreich (live bei "Sport 1")

Schweiz - Frankreich (live bei "Sport 1") 23. Mai, 15:20 Uhr: Kasachstan - Italien

Kasachstan - Italien 23. Mai, 19:20 Uhr: Kanada - Dänemark (live bei "Sport 1")

Kanada - Dänemark (live bei "Sport 1") 24. Mai, 11:20 Uhr: Deutschland - Schweiz (live bei "Sport 1" und "Magenta TV")

- Schweiz (live bei "Sport 1" und "Magenta TV") 24. Mai, 15:20 Uhr: Slowakei - Dänemark

Slowakei - Dänemark 24. Mai, 19:20 Uhr: Kanada - Frankreich

Gruppe B:

13. Mai, 15:20 Uhr: USA - Lettland (live bei "Sport 1+")

USA - Lettland (live bei "Sport 1+") 13. Mai, 19:20 Uhr: Finnland - Norwegen (live bei "Sport 1+")

Finnland - Norwegen (live bei "Sport 1+") 14. Mai, 11:20 Uhr: Schweden - Österreich

Schweden - Österreich 14. Mai, 15:20 Uhr: Tschechien - Großbritannien (live bei "Sport 1+")

Tschechien - Großbritannien (live bei "Sport 1+") 14. Mai, 19:20 Uhr: Lettland - Finnland (live bei "Sport 1+")

Lettland - Finnland (live bei "Sport 1+") 15. Mai, 11:20 Uhr: Norwegen - Großbritannien

Norwegen - Großbritannien 15. Mai, 15:20 Uhr: Österreich - USA (live bei "Sport 1")

Österreich - USA (live bei "Sport 1") 15. Mai, 19:20 Uhr: Tschechien - Schweden

Tschechien - Schweden 16. Mai, 15:20 Uhr: Lettland - Norwegen (live bei "Sport 1+")

Lettland - Norwegen (live bei "Sport 1+") 16. Mai, 19:20 Uhr: Finnland - USA (live bei "Sport 1+")

Finnland - USA (live bei "Sport 1+") 17. Mai, 15:20 Uhr: Tschechien - Österreich

Tschechien - Österreich 17. Mai, 19:20 Uhr: Schweden - Großbritannien

Schweden - Großbritannien 18. Mai, 15:20 Uhr: Norwegen - Österreich

Norwegen - Österreich 18. Mai, 19:20 Uhr: Finnland - Schweden (live bei "Sport 1")

Finnland - Schweden (live bei "Sport 1") 19. Mai, 15:20 Uhr: Großbritannien - USA

Großbritannien - USA 19. Mai, 19:20 Uhr: Tschechien - Lettland

Tschechien - Lettland 20. Mai, 15:20 Uhr: Großbritannien - Finnland

Großbritannien - Finnland 20. Mai, 19:20 Uhr: Lettland - Österreich (live bei "Sport 1")

Lettland - Österreich (live bei "Sport 1") 21. Mai, 11:20 Uhr: USA - Schweden (live bei "Sport 1")

USA - Schweden (live bei "Sport 1") 21. Mai, 15:20 Uhr: Österreich - Finnland

Österreich - Finnland 21. Mai, 19:20 Uhr: Norwegen - Tschechien

Norwegen - Tschechien 22. Mai, 15:20 Uhr: Großbritannien - Lettland

Großbritannien - Lettland 22. Mai, 19:20 Uhr: Schweden - Norwegen

Schweden - Norwegen 23. Mai, 15:20 Uhr: USA - Tschechien (live bei "Sport 1")

USA - Tschechien (live bei "Sport 1") 23. Mai, 19:20 Uhr: Österreich - Großbritannien

Österreich - Großbritannien 24. Mai, 11:20 Uhr: Schweden - Lettland

Schweden - Lettland 24. Mai, 15:20 Uhr: USA - Norwegen

USA - Norwegen 24. Mai, 19:20 Uhr: Finnland - Tschechien (live bei "Sport 1")

