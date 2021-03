Eiskunstlauf

Eiskunstlauf-WM - Nathan Chens Kür zu WM-Gold in voller Länge: "Ein absolutes Meisterwerk!"

Der US-Amerikaner Nathan Chen hat bei der Eiskunstlauf-WM in Stockholm die Chance auf sein drittes WM-Gold. Nach dem Kurzprogramm ist er jedoch nur Dritter. Doch dann packt er eine überragende Kür aus, die auch unsere Eurosport-Kommentatoren Sigi Heinrich und Hendryk Schamberger in Schwärmen bringt. Damit sichert er sich den WM-Titel. Seine Traumkür in voller Länge.

00:07:19, vor 38 Minuten