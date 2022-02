Kamila Valieva ist eine der vielversprechendsten Athletinnen der Eiskunstlauf-Welt.

Mit erst 15 Jahren gewann die Russin in Peking olympisches Gold mit der Mannschaft im Teamwettbewerb und gilt auch im Einzelwettbewerb, der am Dienstag (15. Februar) und Mittwoch (16. Februar) ausgetragen wird, als eine der großen Favoritinnen - eigentlich.

Denn bislang ist unklar, ob Valieva überhaupt an weiteren Wettbewerben in Fernost teilnehmen darf. Grund dafür ist ein positiver Dopingtest aus dem Dezember , der einen Tag nach dem Gewinn der Goldmedaille mit dem Team an die Öffentlichkeit drang und nun die Schlagzeilen rund um die Eiskunstläuferin aus Kasan beherrscht.